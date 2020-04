Der Schmierstoffhersteller FUCHS PETROLUB ist vergleichsweise gut durch das vom Ausbruch der Corona-Pandemie gekennzeichnete erste Quartal gekommen.FUCHS PETROLUB nimmt wegen der Coronavirus-Pandemie seine Ziele für das Geschäftsjahr 2020 zurück. Vor allem im zweiten Quartal geht das Management um Konzernchef Stefan Fuchs von deutlichen Ergebniseinbußen in Höhe von 50 Prozent aus, wie das im MDAX notierte Unternehmen am Donnerstag in Mannheim mitteilte. Die Schwierigkeiten werden sich denn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...