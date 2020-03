"Dass eine Kreislaufwirtschaft ohne Alternative ist, darin sind sich alle einig - aber nicht alle engagieren sich gleichermaßen", stellte Michael Wiener, CEO des Grünen Punkts, zum dritten internationalen Tag des Recyclings ("Global Recycling Day") am 18. März 2020 fest. "Allen ist klar, dass es mit unserer Art, Ressourcen zu verbrauchen und dann wegzuwerfen, so nicht weitergehen kann," so Wiener weiter. Doch die Bereitschaft, in einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen - vor allem beim Kunststoff - wenn nötig zu investieren, sei immer noch nicht ausgeprägt. Die Kosten für diese Art von Politik, ...

