Die Krones AG (ISIN: DE0006335003) will für das Jahr 2019 eine Dividende von 0,75 Euro ausbezahlen, wie am Donnerstag berichtet wurde. Beim aktuellen Börsenkurs von 46,26 Euro ergibt sich eine derzeitige Dividendenrendite von 1,62 Prozent. Gegenüber dem Vorjahr (1,70 Euro) wird die Ausschüttung damit um rund 56 Prozent gekürzt. Krones schüttet grundsätzlich 25 bis 30 Prozent des Konzerngewinns an die ...

