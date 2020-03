Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Trotz der erhöhten Risikoaversion an den Finanzmärkten kann der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) aktuell nicht von der Situation profitieren, so die Analysten der Helaba.So habe der Future gestern im Tagestief bei 168,24 und damit auf dem niedrigsten Niveau seit Januar notiert. Verantwortlich dafür dürften unter anderem die Mehrbelastung des Staatshaushalts sein sowie die Spekulationen über gemeinsame Corona-Bonds. Der heutige Philly-FED-Index dürfte derweil auf die Belastungen durch COVID-19 hinweisen. Ob dies allerdings den Bundesanleihen helfen werde, sei nicht gesichert. Eine erste Haltemarke würden die Analysten bei 168,03 lokalisieren. Darunter biete das Kontrakttief bei 167,82 weiteren Halt. Eine Hürde sei an der 55-Tagelinie bei 171,76 zu finden. Die Trading-Range liege zwischen 168,03 und 171,39. (19.03.2020/alc/a/a) ...

