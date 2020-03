20 Jahre nach Einführung in Europa werden ETFs zunehmend auch von Privatanlegern genutzt. Insbesondere die Zahl der Sparpläne wächst rasant. von Hauke Stars, Vorstand Cash Market, Pre-IPO & Capital Markets, Deutsche Börse AG 18. März 2020. FRANKFURT (Deutsche Börse). Exchange Traded Funds (ETFs) sind im Mainstream angekommen. Längst nutzen nicht mehr nur Profiinvestoren passive Fonds, auch in der breiten Öffentlichkeit werden sie zunehmend beliebter. Am 11. April jährt sich die Einführung von ETFs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...