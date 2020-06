Es war sicherlich eine Achterbahnfahrt an den Aktienmärkten in den letzten Monaten. Nach dem rasanten Absturz in eine Baisse im März haben die Aktien ein beeindruckendes Comeback erlebt. Was machen also die Investoren während der Korrektur? ETFdb.com verfolgt die stärksten börsengehandelten Fonds, und wenn wir uns die Daten der letzten drei Monate ansehen, können wir uns ein Bild davon machen, wo die Anleger ihr Geld während der COVID-19-Pandemie angelegt haben. Die ETFs mit dem höchsten Volumen ...

