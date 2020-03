Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag mit Gewinnen in den Tag starten. Eine Bankindikation auf den österreichischen Leitindex ATX signalisierte rund eine halbe Stunde vor Handelsbeginn einen um 2,5 Prozent höheren Handelsauftakt. Auch andere Börsen in Europa werden mit leichten Gewinnen indiziert und dürften sich damit nach den jüngsten Kurseinbrüchen vorerst etwas stabilisieren. Im Kampf gegen die ...

