BERLIN (Dow Jones)--Ministerpräsident Armin Laschet sieht in der gegenwärtigen Corona-Pandemie das Potenzial für eine Wirtschaftskrise und kündigt einen "großen Rettungsschirm" für Nordrhein-Westfalen an.

"Wenn die großen Werke - VW, BMW, Mercedes - die gesamte Produktion einstellen, dann können wir Kurzarbeitergeld zahlen. Aber irgendwann gibt es eine Massenarbeitslosigkeit - oder die Erwartung davon -, das wird eine Bedrohung für die Volkswirtschaft weltweit. Und hier zu sehen, wann ist der Zeitpunkt, wieder zurückzukommen? Darüber müssen wir heute schon nachdenken", sagte Laschet in der ARD-Talksendung Maischberger am Mittwoch.

Der Bund habe zur Bewältigung der Krise bereits eigene Pakete vorgelegt. "Morgen sitzen wir mit der Wirtschaft zusammen und dann wird es auch einen großen Rettungsschirm für Nordrhein-Westfalen geben. Es muss so unkompliziert sein, dass der Antrag in wenigen Tagen bearbeitet ist. Ob man das als Bargeld macht oder als Darlehen, das ist das Detail, aber die Unternehmen müssen alle Hilfe kriegen, damit sie nicht insolvent gehen. Je kleiner das Unternehmen, je größer die Aufgabe, denn die Großen werden schon ihre Wege finden", so Laschet.

March 19, 2020 03:59 ET (07:59 GMT)

