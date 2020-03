Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EZB startet neues Anleihenkauf-Programm über 750 Mrd Euro

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ein neues Anleihenkaufprogramm in Höhe von 750 Milliarden Euro vorgestellt, das die Wirtschaft der Eurozone vor dem sich ausbreitenden Coronavirus schützen soll. Damit will die Zentralbank den Investoren ein entschlossenes Signal geben, dass sie hinter den umkämpften Regierungen der Region stehen wird. Die Kreditkosten für die südeuropäischen Länder waren in den vergangenen Tagen sprunghaft gestiegen. Das spiegelte die Besorgnis wider, dass die Regierungen der Region Schwierigkeiten haben könnten, ihren Verpflichtungen nachzukommen.

Commerzbank: EZB trotz Bazooka überfordert

Die Commerzbank hält den Begriff Bazooka für das neue Kaufprogramm der Europäischen Zentralbank (EZB) für angemessen. Die EZB besitzt bereits Anleihen im Wert von 2.623 Milliarden Euro in ihrem Bestand. Das neue Kaufprogamm im Volumen von 750 Milliarden Euro lässt das Portfolio der EZB fast um 30 Prozent anschwellen. "Das Kaufprogramm der EZB ist somit groß", schreibt Chefvolkswirt Jörg Krämer in einem Kommentar. "Allerdings würde man die EZB überfordern, wenn man von ihr erwartete, den Einbruch der Aktienkurse zu beenden. Das haben auch die Hilfspakete der US-Notenbank bisher nicht erreicht."

De Guindos: Märkte beruhigen sich, wenn Epidemie unter Kontrolle

Geld- oder Finanzpolitik sind nach Meinung von EZB-Vizepräsident Luis de Guindos nicht in der Lage, die Volatilität an den Finanzmärkten zu beseitigen. "Wir tun in den Zentralbanken und Regierungen, was wir können, aber Ruhe wird erst einkehren, wenn wir sehen, dass die Epidemie tatsächlich unter Kontrolle ist - das ist das Wichtigste", sagte de Guindos in einem Interview mit dem spanischen Sender Radio National.

Fed führt Kreditfazilität für Geldmarktfonds ein

Die US-Notenbank hat eine neue Kreditfazilität eingeführt, um den Geldmarktsektor aufzufangen. Die Fazilität ist die dritte, die die Fed in dieser Woche angekündigt hat, nachdem sie bereits angekündigt hatte, den Markt für Commercial Paper zu stützen und die Kreditvergabe an sogenannte Primärhändler - große Finanzinstitute, die als exklusive Gegenpartei der Fed an den Märkten fungieren - auszuweiten.

Australiens Notenbank senkt wegen Pandemie erneut Zinsen

Die Reserve Bank of Australia (RBA) hat ihren Leitzins bereits zum zweiten Mal in diesem Monat um 25 Basispunkte auf ein Rekordtief von 0,25 Prozent gesenkt. Die Notenbank will zudem auch auf unkonventionelle Maßnahmen zurückgreifen, da das Land wegen der Pandemie in die erste Rezession seit Anfang der 1990er Jahre zu rutschen droht.

Brasiliens Notenbank senkt Leitzins auf Rekordtief

Die brasilianische Zentralbank hat ihren Leitzins auf ein Rekordtief gesenkt. Sie schloss sich mit diesem Schritt vielen Notenbanken auf der ganzen Welt an, während die Sorgen über die Ausbreitung des Coronavirus und seine Auswirkungen auf das globale Wachstum immer weiter steigen. Die Notenbank senkte den Selic-Zinssatz um 100 Basispunkte auf das Rekordtief von 3,25 Prozent. Das neue Niveau sei den Umständen angemessen, hieß es in einer Mitteilung.

Altmaier nennt EZB-Kaufprogramm "sehr weitreichend"

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sieht in dem neuen Anleihenkaufprogramm der Europäischen Zentralbank (EZB) einen sehr weitreichenden Versuch, das Vertrauen der internationalen Finanzmärkte in die Eurozone zu stärken. Dem Deutschlandfunk sagte Altmaier, dass das Kaufprogramm von 750 Milliarden Euro zum Schutz der Wirtschaft der Eurozone vor dem sich ausbreitenden Coronavirus eine "sehr weitreichende Maßnahme" sei.

Österreich kündigt wegen Viruskrise Milliarden-Hilfspaket an

Österreich will die wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronavirus-Krise mit einem Milliarden-Hilfspaket abfedern. Die Regierung in Wien kündigte Hilfen für die Wirtschaft in Höhe von 38 Milliarden Euro an. Kanzler Sebastian Kurz sagte, die Regierung werde "alles tun, um massenhafte Arbeitslosigkeit" zu verhindern.

Bundesland Tirol unter Quarantäne gestellt

Im Kampf gegen das Coronavirus ist in Österreich das gesamte Bundesland Tirol unter Quarantäne gestellt worden. Alle 279 Gemeinden des Bundeslandes würden isoliert, teilte Landeshauptmann Günther Platter mit. Die eigene Gemeinde dürfen die Bewohner laut der neuen Verordnung nur noch aus sehr wichtigen Gründen verlassen, etwa für Arztbesuche oder den Weg zur Arbeit.

Zahl der Corona-Todesfälle in Italien auf fast 3.000 gestiegen

In Italien ist die Zahl der Todesfälle durch das Coronavirus auf fast 3.000 gestiegen. 475 weitere Patienten seien binnen 24 Stunden an den Folgen ihrer Coronavirus-Infektion gestorben, teilten die Behörden in Rom mit. Dies ist die höchste Zahl an Todesfällen in einem Land an nur einem Tag seit dem Beginn der Viruskrise im vergangenen Dezember. Die Zahl der Infektionsfälle erhöhte sich auf mehr als 35.700.

Zahl der Todesfälle durch Coronavirus in Frankreich auf 264 gestiegen

In Frankreich ist die Zahl der Todesfälle durch das neuartige Coronavirus auf 264 gestiegen. 89 Menschen seien in den vergangenen 24 Stunden an den Folgen ihrer Infektion gestorben, sagte der französische Gesundheitsdirektor Jérôme Salomon vor Journalisten. Die Zahl der Infektionsfälle in Frankreich insgesamt stieg demnach auf mehr als 9.100.

Portugal beschließt wegen Corona-Pandemie nationalen Notstand

Portugal hat wegen der Coronavirus-Pandemie für zunächst zwei Wochen den nationalen Notstand ausgerufen. Staatschef Marcelo Rebelo de Sousa sagte bei einer Fernsehansprache, die ab Mitternacht geltende Maßnahme diene der "Verstärkung des Kampfes und der Prävention dieser Pandemie". Der Notstand schade nicht der Demokratie, sondern diene dem Wohl der Menschen.

Baltikum startet Rückholaktion für an deutsch-polnischer Grenze Gestrandete

Die baltischen Staaten Litauen, Lettland und Estland haben damit begonnen, Staatsbürger zurückzuholen, die inmitten der Corona-Krise an der deutsch-polnischen Grenze feststecken. Ein erstes in Deutschland gestartetes Schiff sei am Mittwoch im Hafen von Klaipeda eingetroffen, sagte die Sprecherin des litauischen Verkehrsministeriums, Aldona Griniene, der Nachrichtenagentur AFP.

Großbritannien schließt alle Schulen wegen Coronavirus-Pandemie

Bei der Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie setzt Großbritannien jetzt doch auf Schulschließungen. Die Regelung trete landesweit am Freitagnachmittag in Kraft, teilte der britische Bildungsminister Gavin Williamson im Unterhaus in London mit. Die Maßnahme gelte für unbestimmte Zeit.

Australien und Neuseeland schließen Grenzen im Kampf gegen Coronavirus

Im Kampf gegen eine weitere Ausbreitung des neuartigen Coronavirus schließen Australien und Neuseeland ihre Grenzen. Australiens Premierminister Scott Morrison teilte mit, ab Freitagabend gelte ein Einreiseverbot für alle, die keine Staatsbürger seien oder ein ständiges Aufenthaltsrecht hätten. Die neuseeländische Regierungschefin Jacinda Ardern erklärte, das Einreiseverbot gelte für alle Touristen, Inhaber befristeter Visa wie Studenten und Besitzer einer befristeten Arbeitserlaubnis.

US-Kongress beschließt 100 Milliarden Dollar schweres Hilfspaket

In der Coronavirus-Krise hat der US-Kongress ein 100 Milliarden Dollar schweres Hilfspaket verabschiedet, das unter anderem kostenlose Virustests und eine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall sicherstellt. Der Senat stimmte für das Gesetz, das bereits vergangene Woche das Repräsentantenhaus passiert hatte. Es soll zahlreichen Arbeitern und Angestellten bis zu zwei Wochen Lohnfortzahlung bei einer möglichen oder bestätigten Infektion mit dem Coronavirus garantieren. Auch soll die Arbeitslosenversicherung gestärkt werden.

Regierung in Peking: Erstmals keine neue Corona-Ansteckung innerhalb Chinas

Erstmals seit Veröffentlichung der offiziellen Statistiken in China zum Coronavirus ist darin kein neuer Fall von Ansteckung innerhalb des Landes registriert worden. Wie der Gesundheitsausschuss der Regierung in Peking mitteilte, wurde seit dem Vortag kein neuer Corona-Patient erfasst, der sich innerhalb der Volksrepublik infizierte. Dagegen wurden 34 neue Corona-Patienten verzeichnet, die sich im Ausland angesteckt haben sollen.

Seehofer verbietet erstmals Reichsbürgervereinigung

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat erstmals eine Reichsbürgervereinigung verboten. Es handelt sich um die Gruppe "Geeinte deutsche Völker und Stämme", wie sein Sprecher im Online-Dienst Twitter mitteilte. Seit den Morgenstunden liefen in zehn Bundesländern polizeiliche Maßnahmen. Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus würden auch in Krisenzeiten unerbittlich bekämpft, erklärte der Ministeriumssprecher mit Verweis auf die Coronavirus-Krise.

Philippinen/Zentralbank senkt Leitzins um 50 Basispunkte

Indonesiens Zentralbank senkt Leitzins (Reposatz) um 25 Bp auf 4,50%

Japan/Kernverbraucherpreise Feb +0,6% (PROG: +0,6%) gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Feb +0,4% gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Feb -0,1% gg Vm

