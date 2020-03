Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Eugendorf (pts010/19.03.2020/09:00) - Am 28. März 2020 eröffnet die Scalahaus Holzbau GmbH ihr siebentes Musterhaus: Das SCALA B135W ist der größte Bungalow im insgesamt 21 Haustypen umfassenden Programm des österreichischen Fertighaus-Herstellers. Das SCALA B135W ist einer von drei Bungalows aus dem Fertighausprogramm von "SCALA Dein Haus". Wie alle Haustypen, bietet der Hersteller auch dieses Hausmodell als komplett-schlüsselfertiges Haus. Bereits im Fixpreis enthalten sind somit hochwertige Ausstattungen, die anderswo nicht inkludiert sind. Etwa Echtholzparkette, eine Vollholztreppe oder ein fertig installierter Zählerkasten. Auch in Bezug auf Nachhaltigkeit weiß "SCALA Dein Haus" zu überzeugen: Die qualitätszertifizierte SCALA KLIMAWAND besteht aus natürlichen bzw. bioverträglichen Baustoffen. Mit einem U-Wert von 0,09 W/m2K erreicht sie sogar einen Dämmwert über Passivhausstandard. Der Aufwand für Heizenergie wird deutlich reduziert. https://www.scalahaus.at/detail/scala-klimawand Das durchdachte Raumkonzept, für das alle Haustypen von "SCALA Dein Haus" geschätzt werden, fällt auch bei diesem Fertighaus-Bungalow sofort ins Auge: Sein Herzstück ist der offen geschnittene Wohn-Ess-Bereich mit fast 50 Quadratmeter Fläche. Er bietet viel Bewegungsfreiheit und ein ausgesprochen großzügiges Wohnerlebnis. Ein schlüssig integrierter Erker gewährt darüber hinaus auch entsprechende Rückzugsmöglichkeiten. Zwei ausgedehnte Glasflächen führen vom Wohnbereich aus in den Garten. Sie verstärken zusätzlich das Gefühl der Weitläufigkeit. Die eigene Ankleide im Elternschlafzimmer gehört zur Basis-Ausstattung jedes SCALA-Hauses. Für die Kinder stehen zwei gleich große Zimmer bereit. https://www.scalahaus.at/haeuser/scalab135w Die Eröffnung des Musterhauses SCALA B135W findet am Samstag, dem 28. März 2020, in der Blauen Lagune in Wiener Neudorf statt. Über SCALA Haus SCALA Haus wurde 2016 gegründet und ist Mitglied im Österreichischen Fertighausverband. SCALA Haus steht für hochwertig ausgestattete und komplett schlüsselfertige Häuser. Und das zu leistbaren Preisen - die SCALA Haus dank optimierter Entwicklungs- und Produktionsprozesse sowie seinen durchdachten Grundrissen möglich macht: über 20 Typenhäuser zu familienfreundlichen Preisen. Acht davon können Familien als Musterhäuser in den Musterhausparks Eugendorf, Graz und Haid - sowie nun auch in der Blauen Lagune bei einem Besuch live erleben. Hinweis: der Publikation bis 19.6.2020 wird zugestimmt. (Ende) Aussender: SCALA Haus - Fertighaus Ansprechpartner: Richard Skene Tel.: +43 660 19 95 360 E-Mail: office@scalahaus.at Website: www.scalahaus.at Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200319010

