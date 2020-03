Weinfelden (ots) - Lidl Schweiz weitet sein digitales Angebot aus und bietet in einer Test- Aktion für zwei Wochen Autos im Abo an. Kundinnen und Kunden können zwischen fünf verschiedenen Fahrzeugmodellen auswählen und zu einem monatlichen Fixpreis ein Auto inklusive Vollkaskoversicherung, Steuern, Wartung, Service und Reifen abonnieren. Dazu kooperiert der Detailhändler mit dem Start-up Carvolution.Lidl Schweiz bietet ab dem heutigen Donnerstag, den 19. März, Autos im Abonnement an - und das zu Lidl-typischen Preisen. In einem Aktionszeitraum von zwei Wochen ist ein Auto bereits zum Aktionspreis ab CHF 299.- pro Monat erhältlich - Vollkaskoversicherung, Steuern, Zulassung, Service & Wartung, Reifenwechsel und Vignette inklusive. Nur noch das Tanken ist vom Preis ausgenommen.Dazu Thomas Kaiser, Head of Digital bei Lidl Schweiz: « Mit unseren digitalen Angeboten wollen wir unseren Kundinnen und Kunden auch über ihren Einkauf hinaus innovative Produkte und Services anbieten. Das Auto-Abo ist aufgrund seiner Flexibilität als neue Mobilitätslösung voll im Trend und wir bieten unserer Kundschaft den Zugang dazu an - zum besten Lidl-Preis.»Das AngebotÜber www.lidl-auto-abo.ch sind die Auto-Abos ab sofort erhältlich. Das Angebot umfasst zwei Kleinwagen, einen Kombi, einen SUV sowie ein Elektroauto. Lidl startet das Angebot mit einer Testaktion: Das Lidl-Auto-Abo ist in der Menge limitiert. Je nach Anklang und Kundenfeedback wird Lidl Schweiz den Test ausweiten. Das Auto-Abo ist sowohl für Gelegenheitsfahrer als auch für Personen gedacht, die täglich ein Auto nutzen wollen - flexibel und mit allen Leistungen inklusive. So bietet das Angebot zwei verschiedene Kilometerpakete (850 km und 1'750 km), die auf jedes Kundenbedürfnis zugeschnitten sind.Um vom Aktionspreis profitieren zu können, muss das Abo lediglich im angegeben Aktionszeitraum abgeschlossen werden. Der Beginn des Vertrages bzw. der Verwendungszeitraum ist bis einschliesslich Ende Juli 2020 frei wählbar. Die Mindestvertragsdauer beträgt 6 Monate, danach ist das Auto-Abo monatlich kündbar und kann zum regulären Carvolution-Preis weitergeführt werden. Aufgrund der aktuellen Lage bezüglich COVID-19 kann es zu Lieferverzögerungen kommen. Carvolution als Vertragspartner unternimmt alles, um eine optimale Lösung für die Kunden zu finden.Die KooperationLidl Schweiz kooperiert für das Auto-Abo mit dem Start-up Carvolution. Olivier Kofler, CEO von Carvolution, kommentiert: «Die Einfachheit des Auto-Abos ist einzigartig. Gemeinsam mit Lidl Schweiz können wir unser Auto-Abo zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis für jedermann und jederfrau anbieten.» KontaktKontakt:MedienstelleDunantstrasse 15, 8570 WeinfeldenTel.: +41 (0)71 627 82 00E-Mail: media@lidl.chwww.lidl.chwww.facebook.com/lidlchwww.instagram.com/lidlchOriginal-Content von: LIDL Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016795/100844688