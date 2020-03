Die Ölnachfrage ist auf lange Sicht elastisch. Was ich damit meine, ist, dass die Nachfrage nach Öl kurzfristig unabhängig vom Preis in etwa gleich ist. Oder anders ausgedrückt: Kurzfristig ist die Nachfrage nach Öl preisunelastisch. Es braucht Zeit, um Verhaltensweisen zu ändern Auf längere Sicht ist es anders. Wenn der Ölpreis hoch bleibt, fangen wir an, unser Verhalten zu ändern: Wir kaufen zum Beispiel verbrauchsarme Autos. Wenn der Ölpreis über einen längeren Zeitraum hoch bleibt, dann sinkt ...

