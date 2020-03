Gablitz (www.anleihencheck.de) - Thorsten Welgen vom "ZertifikateReport" stellt in seiner aktuellen Ausgabe eine Aktienanleihe (ISIN DE000CL3T7Z5/ WKN CL3T7Z) der Commerzbank auf die Aktie der Allianz (ISIN DE0008404005/ WKN 840400) vor.Bei der Allianz sehe's Year-to-Date noch etwas dunkler aus im DAX: Die Aktie habe von ihrem 10-Jahres-Hoch bei 232 Euro (17.02.2020) ziemlich genau 100 Euro oder 43 Prozent an Wert verloren - dementsprechend sei die Volatilität der Aktie explodiert. Anleger, die grundsätzlich davon ausgehen würden, dass der Verkaufsdruck demnächst nachlasse und die Aktie zumindest seitwärts tendieren werde, könnten sich mit Zertifikaten positionieren und attraktive Renditechancen plus Puffer sichern. ...

