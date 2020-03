Die Wiener Börse ist am Donnerstag mit Gewinnen in den Handel gestartet und hat sich damit teilweise von ihren Vortagesverlusten erholt. Der ATX stieg bis 9.30 Uhr um 5,68 Prozent auf 1.723,45 Punkte. Auch andere Börsen konnten zulegen, nachdem die EZB im Kampf gegen die Folgen der Coronavirus-Pandemie in der Nacht ein Notkaufprogramm für Anleihen in Höhe von 750 Milliarden Euro angekündigt hat.Gut ...

