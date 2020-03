Der Euro hat am Donnerstag in der Früh gegen den US-Dollar nachgegeben. Gegen 9 Uhr stand er bei 1,08188 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte ihren Referenzkurs am Vortag mit 1,0934 Dollar festgelegt. Gegen andere Leitwährungen zeigte sich der Euro wenig bewegt. Der Euro hielt bei 0,94181 britischen Pfund, bei 118,1410 japanischen Yen und bei 1,05489 Schweizer Franken.Das alles beherrschende ...

