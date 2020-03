SP500 lief in den letzten Tagen mehr oder weniger seitwärts. Ein Bruch durch das aktuelle Unterstützungslevel, löste den nächsten Kursrutsch aus und bringt tiefere Kurse ins Spiel. Während sich GBPCAD ebenfalls bärisch zeigt, laufen die Bullen im EURNZD wieder zur Höchstform auf. SP500 auf der Suche nach dem Boden Tickmill-Analyse: S&P500 unter Abgabedruck SP500 schwankte in den vergangenen Handelstagen zwischen den Preisbereichen um 2.360 Punkten und 2.550-2.260 Punkten hin und her. Auf der Oberseite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...