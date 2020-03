NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Morphosys nach Jahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Das Biotechnologieunternehmen habe weitestgehend im Rahmen der Markterwartung und ihrer eigenen Annahmen abgeschnitten, schrieb Analystin Zoe Karamanoli in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Umsatzausblick sei hingegen etwas besser ausgefallen als gedacht. Die Pipeline komme gut voran, doch habe sich die Firma nicht zum Einfluss der Corona-Krise geäußert./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2020 / 03:24 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006632003

