FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die virusbedingt gestrichenen Jahresziele bei HeidelbergCement haben am Donnerstag die Aktien des Baustoffunternehmens weiter auf Talfahrt geschickt. Im sich stabilisierenden Gesamtmarkt büßten sie daraufhin als einer der schwächsten Dax -Werte 4,05 Prozent auf 30,81 Euro ein. Seit die Panik vor den Auswirkungen der Coronakrise umgeht haben die Aktien damit schon die Hälfte an Wert eingebüßt.



Entsprechend konstatierte Analyst Marc Gabriel vom Bankhaus Lampe zur Zahlenvorlage: Der Einfluss der Krise schicke die Aktie in den Keller. Wichtig sei aber zu beachten, dass das Unternehmen in einer deutlich besseren Finanzsituation sei als während der Finanzmarktkrise. Zudem verwies Gabriel darauf, dass Großaktionär Ludwig Merckle vor Veröffentlichung des Jahresberichts 1,9 Millionen Aktien gekauft hatte./ck/jha/



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

HEIDELBERGCEMENT-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de