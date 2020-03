Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Krisenmodus an den internationalen Finanzmärkten setzt sich fort und Regierungen und Notenbanken sind bemüht, das Schlimmste zu verhindern, so die Analysten der Helaba.Tabuisiert werde dabei nichts mehr. Die USA würden darüber nachdenken, ähnlich wie Hongkong jedem Bürger des Landes einen Scheck zur Verfügung zu stellen. Dabei stehe eine Summe von 1.000 US-Dollar im Raum. In der Eurozone werde über die Einführung von gemeinsamen Anleihen nachgedacht, auch um der zunehmenden Fragmentierung des EWU-Bondmarktes entgegenzuwirken. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...