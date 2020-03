Hannover (www.anleihencheck.de) - In der Nacht hat die Europäische Zentralbank außerplanmäßig weitere Maßnahmen im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus angekündigt, so die Analysten der Nord LB.Sie führe nun ein neues Ankaufprogramm mit einem Volumen über EUR 750 Mrd. ein. Der Arbeitstitel des neuen Instruments sei Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP). Es solle mindestens bis Ende 2020 laufen und erweitere die bisherigen Programme, auch von den nun etwas lockeren Bedingungen her: So sollten über die staatlichen und privaten Titel der aktuellen Programme hinaus non-financial Commercial Paper mit hinreichender Bonität (CSPP werde also aufgebohrt) und griechische Staatsanleihen angekauft werden. Zudem würden die bisherigen QE Limite neu geprüft und wahrscheinlich ausgeweitet. Standards für Kreditsicherheiten würden gelockert. ...

