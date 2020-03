Late-Night-Shopping ist häufig eine richtige Massenveranstaltung. Die Einkaufszentren ziehen die Menschen in Scharen an, sobald sie zu ungewöhnlichen Uhrzeiten öffnen. Steigern lässt sich das dann noch weiter, wenn zusätzlich zur ungewohnten Atmosphäre auch hohe Rabatte gewährt werden. So geplant für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...