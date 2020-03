Das britische Pfund fällt in sich zusammen; die Kehrtwende von Boris Johnson bei der Bekämpfung des Coronavirus war hier die Ursache. Nach einem zögerlichen Maßnahmenpaket hat die britische Regierung innerhalb von 72 Stunden die Vorgehensweise geändert und die Schließung aller ... The post Pfund auf 35-Jahres Tief gegenüber US-Dollar appeared first on ActivTrades.

Den vollständigen Artikel lesen ...