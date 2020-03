Knapp 70 Prozent Wertverlust binnen eines Monats. Das ist die Bilanz von Boeing. Der Konzern war bereits im vergangenen Jahr im Zusammenhang mit den Problemen beim Modell 737 MAX unter Druck geraten. Die Corona-Krise hat die Abwärtsdynamik weiter verschärft.



Die Liquiditätssituation ist angespannt, die Auftragslage prekär. Nun wendet sich das Management mit der Forderung nach einer Rettungsaktion für die Unternehmen aus Luft- und Raumfahrt an die US-Regierung. Der Kurs steht inzwischen an der Schwelle der Zweistelligkeit. Eine Erholung ist überfällig. Fraglich ist aber, wann die Bullen Mut fassen.



Stefan Schmidbauerwww.bernecker-boersenkompass.de



