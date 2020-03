Die Adidas-Aktie startet am Donnerstag einen Erholungsversuch. Zwischenzeitlich lag der Titel sechs Prozent im Plus. Schnäppchenjäger werden von der günstigen Bewertung der Aktie angelockt. Das Unternehmen selbst sieht sich für die Krise gut gerüstet - auch wenn die Kunden derzeit andere Sorgen haben."Wer in Quarantäne zu Hause ist, kauft natürlich lieber Milch und Brot als T-Shirts und Sneakers", sagt Adidas-CEO Kasper Rorsted. Doch sein Finanzvorstand Harm Ohlmeyer ist sich sicher: "Ich glaube ...

