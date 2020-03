Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Würzburg (pts018/19.03.2020/11:30) - Neues Konzept für den "Lead Management Summit" am 1. und 2. April: Aufgrund der aktuellen Situation stehen für den Veranstalter die Gesundheit und Sicherheit aller Teilnehmer, Aussteller, Partner und Mitarbeiter an erster Stelle. Deshalb wird das Programm des "Lead Management Summit" 2020 per Webinar-Software übertragen. Am 19. Juni 2020 finden zudem Barcamps und Workshops als Präsenz-Veranstaltung in Würzburg statt. Zusätzlich soll eine Vorabendveranstaltung am 18. Juni 2020 zum Austausch und Networken dienen. Der Fachkongress zum Thema "Lead Management" zeigt, wie Interessenten - sogenannte "Leads" - generiert, Neukunden gewonnen und Bestandskunden ausgebaut werden. Der Summit ist die zentrale Plattform für alle Marketing- und Vertriebsverantwortlichen aus dem Mittelstand, die sich mit dem Thema "Lead Management" beschäftigen. Anhand von interaktiven, digitalen Formaten, branchenübergreifendem Know-how-Austausch sowie Beispielen aus der Praxis erfahren die Teilnehmer, wie Lead Management im Unternehmen erfolgreich eingesetzt, aktuelle Entwicklungen und Trends umgesetzt und Lead-Management-Prozesse optimiert werden können. Vom Einsteiger bis zum Profi - das vielfältige Programm bietet Impulse und Lösungsansätze für alle Lead-Management-Interessierten. Hier einige Highlights zum digitalen Programm (1. und 2. April 2020): - Wie B2B Unternehmen eine kundenzentrierte Marktbearbeitung erfolgreich managen | Univ.-Prof. Dr. Christian Schmitz, Ruhr-Universität Bochum & Dr. Matthias Huckemann, Mercuri International Deutschland GmbH - Digitale Plattformen als Touchpoint für Leadgenerierung, Self-Service und Innovation | Jochen Sadlers, Schneider Electric - Update zur ePrivacy-Verordnung | Dr. Carsten Ulbricht, Menold Bezler Rechtsanwälte Partnerschaft Hier einige Highlights zur Präsenzveranstaltung (19. Juni 2020): - Barcamp: Content Strategie - Wie erhalte ich aktiven Input aus anderen Business Units? | Jakob Kwiatkowski, Freudenberg Sealing Technologies GmbH & Oliver Gropp, HY-LINE Holding GmbH - Workshop: Das Marketing Canvas - Komplexe B2B-Projekte maximal vereinfachen und wirksam kommunizieren | Galina Ermakova & Susanne Trautmann, GKN Additive - Toolvergleich: Live-Präsentation von Tools zur Leaderfassung Das gesamte Programm und alle Infos zu dem neuen Konzept finden Sie hier: https://www.leadmanagementsummit.com/de/programm Die Themen wurden von den Lesern des Fachmediums "marconomy" definiert. Ein Gremium aus fünf erfahrenen Lead-Management-Anwendern und Experten stellt die Vielfalt und die Qualität der Vorträge und Programmpunkte sicher: Im Zentrum steht dabei, den Teilnehmern möglichst viele Impulse und Werkzeuge zur Professionalisierung ihrer täglichen Arbeit zur Verfügung zu stellen. Getreu dem Motto: Aus der Praxis für die Praxis! Bereits seit acht Jahren wird der "Lead Managment Summit" vom Fachmedium "marconomy" veranstaltet. Der 8. Lead Management Summit findet statt am: 1./2. April 2020: Live-Webinar 19. Juni 2020: Barcamps und Workshops im Vogel Convention Center Weitere Informationen und Anmeldung unter: https://www.leadmanagementsummit.com Akkreditierung für Journalisten bei: pressestelle@vogel.de "marconomy" ist das Fachmedium für B2B Marketing, Kommunikation und Vertrieb. Mit dem Fachportal https://www.marconomy.de , den Fachkongressen (Lead Management Summit, B2B Marketing Days, Barcamptour) sowie der Akademie zur beruflichen Weiterbildung zeigt marconomy, wie Trends aus dem Consumer-Bereich auch in B2B-Unternehmen Anwendung finden. Das Fachmedium hat damit eine Community geschaffen, die branchenübergreifenden Input für die beruflichen Herausforderungen von Marketing-, Kommunikations-, und Vertriebs-Verantwortlichen aus Industrie- und Technologieunternehmen garantiert. Das Stammhaus Vogel Communications Group http://vogel.de ist einer der führenden Dienstleister für B2B-Kommunikation im deutschsprachigen Raum. Hauptsitz ist Würzburg. Mit vier Agenturen am Berliner Standort bietet die Gruppe umfassende Kommunikationskompetenzen. Die Angebote der Gruppe reichen von Fachmedien, Corporate Publishing, Social-Media-Services, PR, Messedienstleistungen, Netzwerken und Communitys bis zu Market Intelligence & Insights sowie einem hauseigenen Kongresszentrum. (Ende) Aussender: Vogel Communications Group GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Dr. Gunther Schunk Tel.: +49 931 418 2590 E-Mail: pressestelle@vogel.de Website: www.marconomy.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200319018

