Im Kampf gegen Falschmeldungen rund um das Coronavirus rollt Facebook in den nächsten Tagen ein Info-Panel aus. Es soll prominent ganz oben im Newsfeed platziert werden und Nutzern relevante Informationen und Updates liefern. Soziale Medien sind prädestiniert für die Verbreitung von Fake News. Das zeigt sich einmal mehr in Zeiten der Coronakrise. Um dem entgegenzuwirken, will Facebook nun ein Coronovirus Information Center launchen, das oben im Newsfeed angezeigt wird. Als zentraler Punkt soll das Panel aktuelle Nachrichten und generelle Informationen zu Sars-CoV-2 bündeln, damit diese von Usern leicht gefunden ...

