Dass die Deutschen in Massen Toilettenpapier und Nudeln kaufen, hat inzwischen wohl auch der Letzte verstanden ? doch was kaufen sie noch? Dazu hat Payback jetzt Zahlen vorgelegt. Die Corona-Pandemie führt nach einer Analyse des Bonussystems Payback zu einem stark veränderten Einkaufsverhalten in Deutschland ? und nicht nur beim rasant gestiegenen Absatz von Nudeln oder Toilettenpapier. Einen sehr starken Anstieg beobachtet das Münchner Unternehmen bei Onlineshops aus den Kategorien Kinderspielzeug, Tierbedarf, Sportkleidung, Büroartikel und Mode. Demnach gab es einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...