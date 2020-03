Auf Chrome 81 und neue Chrome-OS-Updates müssen wir in Coronazeiten etwas länger warten. Google hat die Entwicklung seiner Browser- und Betriebssystemversionen bis auf Weiteres pausiert. Die Coronavirus-Krise trifft auch die Softwareentwickler von Google. Am Chrome-Browser und an dem hauseigenen browserbasierten Betriebssystem für Notebooks und Tablets, Chrome OS, wird vorerst nicht weiterentwickelt. Chrome 81 kommt später Wie Google in seinem Chrome-Releases-Blog bekannt gibt, habe man die Entwicklung am eigenen Browser und seinem OS eingestellt. Das Unternehmen begründet die ...

