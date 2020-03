In Zeiten von Corona konsumieren immer mehr Menschen Filme und Serien über Streamingdienste. Diese Inhalte haben allerdings einen enorm hohen Datenverbrauch. Nach Sorgen, die verstärkte Nutzung von Video-Streamingdiensten könnten in der Coronavirus-Krise das Internet verstopfen, hat sich die EU-Kommission an Netflix gewandt. EU-Kommissar Thierry Breton sprach mit Netflix-Chef Reed Hastings über Wege, die Belastung zu senken, wie die Brüsseler Behörde am Mittwoch mitteilte. Dabei sei es unter anderem um die Idee gegangen, die Bildqualität bei starker Auslastung automatisch von HD- auf Standard-Auflösung runterzuschrauben. Netflix: HD-Inhalte verbrauchen fünf Megabit pro Sekunde Bei einer höheren Bildauflösung gibt es...

