VILNIUS (dpa-AFX) - Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus hat Litauen die Bewegungsrouten von bisher infizierten Menschen in dem baltischen EU-Land veröffentlicht. Der litauische Rundfunk hat auf einer Webseite ein Übersicht mit den wichtigsten Informationen über alle bisher bekannten Fälle gestellt. Die Daten dafür stammen den Angaben zufolge vom Nationalen Gesundheitszentrum, das diese während der epidemiologischen Diagnose erfasst habe. Die Namen der Infizierten werden nicht genannt.



Die Liste soll fortlaufend aktualisiert werden. Angegeben darin ist, wann, wie und aus welchem Land die infizierte Person nach Litauen zurückgekehrt ist, ob sie mit öffentlichen oder privaten Verkehrsmitteln nach Hause gefahren ist und wann und an welchen öffentlichen Orten sie sich aufgehalten hat. Auch wann erstmals Symptome einer Covid-19-Erkrankung aufgetreten sind und wann sie diagnostiziert wurde, ist nachzulesen.



In Litauen gibt es bislang 34 nachgewiesene Infektionsfälle. Alle bis auf einen Erkrankten sollen sich dabei im Ausland mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert haben. Die Regierung in Vilnius hat wegen der Ausbreitung des Coronavirus den Notstand ausgerufen und das gesamte Land seit Montag für zwei Wochen unter Quarantäne gestellt./awe/DP/jha