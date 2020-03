Der österreichische Notenbankgouverneur Robert Holzmann hat heute das 750 Mrd. Euro-Hilfspaket der Europäischen Zentralbank (EZB) begrüßt. "Das Programm läuft so lange, bis die Covid-19-Krisenphase vorbei ist, jedenfalls aber bis Ende des Jahres und bietet damit Sicherheit in einer sehr unsicheren Zeit", so Holzmann am Donnerstag in einer Aussendung.Zusammen mit dem 38 Mrd. Euro-Hilfspaket der österreichischen ...

