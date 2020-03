Wien (www.aktiencheck.de) - In einem generell schwachen Marktumfeld zählten am Mittwoch vor allem zyklische Titel zu den größten Verlierern, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Gefragt gewesen seien dagegen defensive und vom Coronavirus (aktuell) wenig betroffene Unternehmen. So hätten etwa Beiersdorf (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) (+6,1%), Philips (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, EN Amsterdam: PHIA, Nasdaq OTC-Symbol: PHGFF) (+6,3%) und Walgreens (ISIN: US9314271084, WKN: A12HJF, Ticker-Symbol: W8A, Nasdaq-Symbol: WBA) (+6,5%) deutliche Kursgewinne einfahren können. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...