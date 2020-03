Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Das österreichische EZB-Ratsmitglied Robert Holzmann hat das in der Nacht von der Europäischen Zentralbank (EZB) verabschiedete Anleihekaufprogramm über 750 Milliarden Euro begrüßt. "Dieses Paket ist die richtige Antwort auf die enormen Herausforderungen in dieser sehr schwierigen Zeit", heißt es in einer von der Oesterreichischen Nationalbank verbreiteten Erklärung. Der Rat sei einig gewesen, dass jetzt vor allem rasch und entschieden gehandelt werden müsse. Die große Stärke von Notenbanken liege unter anderem in ihrer schnellen Reaktionsfähigkeit, so Holzmann.

Am Mittwoch hatte die EZB noch in einer Pressemitteilung darauf hingewiesen, dass EZB-Präsidentin Christine Lagarde und der EZB-Rat nicht der Ansicht seien, dass die EZB nicht für die Beseitigung von Differenzen zwischen Staatsanleihezinsen zuständig sei. Sie bezog sich dabei auf Äußerungen Holzmanns in einem Interview mit der Zeitung "Der Standard". "Lagarde hat gesagt, dass die Geldpolitik ihre Grenzen erreicht hat", hatte Holzmann darin geäußert.

Lagarde selbst hatte diese Äußerungen zu diesem Zeitpunkt aber schon korrigiert und betont, dass die EZB alles tun werde, um die Wirksamkeit ihrer Geldpolitik in jedem Euro-Land sicherzustellen. Dabei bezog sie sich vor allem auf die zu diesem Zeitpunkt stark erhöhten Zinsen italienischer Staatsanleihen.

