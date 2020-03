London (www.anleihencheck.de) - Paul Diggle, Senior Economist bei Aberdeen Standard Investments, kommentiert das neue Rettungspaket der EZB.Dies sei ein deutliches Echo des "Whatever it takes" von Mario Draghi. In der Tat werde das in diesen Tagen unter den politischen Entscheidungsträgern zu einem gängigen Refrain. Wir würden in den kommenden Wochen und Monaten noch weitreichendere Maßnahmen der EZB nicht ausschließen: Einschließlich der Zusammenarbeit mit dem Europäischen Stabilitätsmechanismus, um im Wesentlichen geldpolitische Finanzhilfen zu leisten, und sogar die Fixierung der Renditen und Spreads von Staatsanleihen im gesamten Raum, so Paul Diggle, Senior Economist bei Aberdeen Standard Investments, weiter. ...

