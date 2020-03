Frankfurt (www.fondscheck.de) - Ein neuer INVESCO-ETF erweitert das Angebot auf Xetra und dem Frankfurter Parketthandel, so die Deutsche Börse AG.Mit dem INVESCO S&P 500 ESG UCITS ETF (Acc) (ISIN IE00BKS7L097/ WKN A2PX8A) könnten Anleger unter Beachtung von Kriterien der Nachhaltigkeit an der Wertentwicklung der größten börsennotierten US-Unternehmen partizipieren. Der S&P 500 ESG Index beinhalte jeweils 75 Prozent der den einzelnen Sektoren zugeordneten Aktien, gemessen an der Marktkapitalisierung. Dadurch werde das zugrundeliegende Aktienuniversum divers gehalten. Herausgefiltert würden Wertpapiere, deren Geschäftsaktivitäten mit Waffen oder Tabak in Verbindung gebracht würden oder nicht im Einklang mit den Grundsätzen des United Nations Global Compact stünden. ...

