Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag von dem kräftigen Kursrutsch vom Vortag teilweise erholt. Der österreichische Leitindex ATX notierte um 12 Uhr mit einem Plus von 4,1 Prozent bei 1.698,14 Punkten. Die noch deutlicheren Gewinne vom Frühhandel wurden damit aber teilweise wieder abgegeben.Andere Börsen in Europa drehten nach anfänglichen Gewinnen am späten Vormittag wieder knapp ins Minus. So ...

