FRANKFURT (Dow Jones)--Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf startet mit der Serienproduktion von medizinischen Desinfektionsmitteln. In einem ersten Schritt werden 500 Tonnen der dringend benötigten Mittel für zentrale öffentliche Einrichtungen und Einsatzkräfte zur Verfügung gestellt, teilte der Konzern mit. Die Handdesinfektionsmittel werden in den Werken in Hamburg, Waldheim (Sachsen) sowie dem spanischen Tres Cantos in der Nähe von Madrid hergestellt.

In Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden werden die Desinfektionsprodukte zunächst vorrangig an Kliniken und Krankenhäusern, medizinischem und pflegendem Personal sowie weiteren öffentlichen Funktionen wie Polizei und Feuerwehr auf Basis konkreter Versorgungsbedarfe geliefert. Beiersdorf hatte bereits in der vergangenen Woche die technischen Voraussetzungen für die Produktion von Desinfektionsmitteln an den Produktionsstandorten geschaffen.

March 19, 2020

