Frankfurt am Main (ots) - Der neue Podcast erscheint ab sofort wöchentlichDie Redaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (F.A.Z.) startet heute "F.A.Z. Wissen - der Podcast". Künftig präsentiert die F.A.Z. jede Woche eine neue Ausgabe, die immer donnerstags erscheint und eine Länge von rund zwanzig Minuten hat. Für die ersten Wochen plant die F.A.Z. die Erscheinungsfrequenz zu erhöhen und sich schwerpunktmäßig mit der Corona-Pandemie zu befassen.Die wissenschaftliche Forschung produziert heute mehr neue Ergebnisse als je zuvor: Bahnbrechendes, Nützliches, Überraschendes, Spannendes, Erwartetes und Skurriles. In der Wissenschaftsredaktion der F.A.Z. laufen diese Neuigkeiten täglich zusammen. Joachim Müller-Jung, studierter Biologe und Ressortleiter "Natur und Wissenschaft", und Sibylle Anderl, promovierte Astrophysikerin und Philosophin, nehmen diesen breiten und vielfältigen Informationsstrom der Wissenschaft zum Thema. Jede Woche greifen sie ein besonderes Forschungsergebnis heraus und besprechen es gemeinsam im Podcast. Es geht um Hintergründe, Methoden, Perspektiven und Anschlussfragen.Damit erweitert die F.A.Z. ihr publizistisches Print- und Online-Angebot und hat nun zehn verschiedene Podcasts im Portfolio. Die bisherigen Formate verzeichnen in Summe bereits mehr als 65 000 Downloads pro Folge. Die bereits bestehenden Podcasts sind:- F.A.Z. "Podcast für Deutschland" - Intensive Auseinandersetzungmit einem aktuellen Thema.- F.A.Z. Einspruch Podcast. Aktuelle Themen aus Justiz und Rechtspolitikin einem Podcast verhandelt.- F.A.Z. Digitec Podcast. Das Update für Ihren digitalenWissensvorsprung.- F.A.Z. Essay Podcast. Umfassende Einsichten indie Geschichte hinter den Nachrichten.- Wie erklär ich's meinem Kind? Die Kolumne zum Hören.- Am Tresen. Der F.A.Z.-Gesprächspodcast.- F.A.Z. Gesundheit - der Podcast. Hier geht es um Ihr Wohlbefinden!- F.A.Z. Bücher Podcast. Diskussionen, Interviews, Analysen und einLiteraturrätsel.- F.A.Z. Dossier - Die Sammlung für tiefere Einblicke. Weitere Informationen finden Sie unter: www.faz.net/podcasts. (http://www.faz.net/podcasts)"F.A.Z. Wissen - der Podcast" ist auf https://www.faz.net/podcasts/f-a-z-wissen-der-podcast/ und auf ITunes, Spotify, Deezer, Google Podcast abrufbar.