Jetzt werden alle Mechanismen in Gang gesetzt, die Kursstürze an den Börsen zu beenden. Die Finanzmarktaufsicht (FMA) hat gestern mit sofortiger Wirkung ein Leerverkaufs-Verbot auf österreichische Aktien erlassen. Länder wie Belgien oder Italien ziehen mit, europaweit konnte leider keine Einigung erzielt werden. Das Thema wird unter Börsianer generell kontrovers diskutiert. Einige Ökonomen sehen in ...

