NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vinci von 117 auf 93 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Vor dem Hintergrund der rasanten Coronavirus-Ausbreitung werde der europäische Infrastruktursektor einen beispiellosen Verkehrsrückgang erleben, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Aktien von Mautstraßenbetreibern zieht sie weiterhin den Papieren der Flughafenbetreiber vor. Fraport und Aeroports de Paris erschienen auch mit Blick auf die Bilanzen am anfälligsten. Vinci hingegen biete eine starke Bilanz./ajx/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2020 / 02:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2020 / 02:39 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000125486

