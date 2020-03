Leipzig (ots) - Die Leipziger Spielzeugfirma "TicToys - die neue Spielzeugkultur" geht angesichts der Corona-Krise neue Wege: Familien mit Kindern, die behördlich dazu verpflichtet sind, das Haus nicht zu verlassen, erhalten ein kostenloses Paket mit kreativen Spielideen fürs heimische Wohnzimmer. Die Idee kam Firmengründer Matthias Meister (34 Jahre), als seine Schwester nach ihrer Rückkehr von einem Kurzurlaub in Südtirol mit der kompletten Familie und ihren zwei Kindern für 2 Wochen unter Hausarrest gestellt wurde: "Für sie ist es gerade sehr schwierig, die Kinder in den beengten heimischen 4 Wänden bei Laune zu halten" erzählt Meister. "Mit der Aktion wollen wir einen Beitrag leisten, Kindern das daheimbleiben zu erleichtern und die Krise zu bewältigen". Denn für Kinder mit Bewegungsdrang haben TicToys eine Lösung: Spielzeuge, die die Langeweile vertreiben und mit denen sich auch im heimischen Wohnzimmer ausgetobt werden darf. Alle Familien, die der Firma eine Email mit offiziellem Quarantänebescheid schicken, bekommen per Post einen Brief mit folgendem Inhalt:- Binabo: kreatives Konstruktionsspiel aus Biokunststoff, mit demu.a. Bälle, Tiere und Figuren gebaut werden können- myFibo: Set mit vier Wohnzimmer-Bumerangs aus Karton, zum Werfen undAnmalen Pressefotos zur freien Verwendung:https://kurzelinks.de/wbiwFirmengründer Matthias & Tony über "Heimspiel" (Video-Link) https://kurzelinks.de/ymv2HeimspielmitTicToysOstpaket stayathomeHinweise zur Aktion:Teilnehmende werden gebeten, einen offiziellen ärztlichen oder amtlichen Quarantänebescheid an heimspiel@tictoys.de zu schicken alle anderen Personen bekommen im Aktionszeitraum 15% Rabatt auf alle Produkte unter shop.tictoys.de Die Aktion ist bis zum 30. März 2020 begrenzt, nur gültig für Personen wohnhaft in Deutschland und nur solange der Vorrat reicht."TicToys - Die neue Spielzeugkultur" gehen im Bereich der Freizeitund Bewegungsspiele neue Wege. Seit 10 Jahren verbinden sie Sport und Spiel und setzen dabei konsequent auf:- Anregung zu Kreativität und Bewegung- Verwendung von Naturmaterialien- Produkte für jedes Alter / jedes Geschlecht- Qualität "Made in Germany" Pressekontakt:Matthias Meister // 0341-46366150 // Meister@tictoys.deOriginal-Content von: TicToys GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/142784/4552155