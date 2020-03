FRANKFURT (Dow Jones)--Das Geschäft von Siemens Healthineers wird aktuell noch nicht von der Corona-Krise beeinträchtigt. Mit einer schnell handelnden Belegschaft sei es gelungen "unser Geschäft insgesamt stabil zu halten", heißt es in einem offenen Brief von Vorstandschef Bernd Montag. "Teilweise sehen wir sogar ein deutlich gesteigertes Interesse an unseren bildgebenden Geräten", so der Manager. Das Medizintechnikunternehmen versuche Computertomografen, Röntgen- und Ultraschallgeräte sowie wie Blutgassysteme zur Überwachung der Beatmungspatienten vorzuhalten, wo Infizierte sowie Erkrankte versorgt werden müssten.

