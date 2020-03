San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Supermicros Produktexperten bieten Einblicke in Produkte, Funktionen und Produkt-UpdatesAm 24. März 2020 wird Supermicro sein erstes GPU-Live-Forum präsentieren. Darin werden kompetente Produktmanager von Supermicro Einblicke und Updates zum branchenweit breitesten Portfolio an NVIDIA-GPU-Systemen geben. Teilnehmer erleben Produkt-Podiumsdiskussionen, Produktdemos, Networking-Möglichkeiten inklusive Live-Sessions mit Fragen und Antworten und die einzigartige Möglichkeit, mit Supermicro-Produktexperten in unserer virtuellen Umgebung live zu chatten.Die Sitzungen beschäftigen sich mit den folgenden Themen:- GPU-beschleunigte VDI-Lösung mit NVIDIA vGPU- High-Density-Computing: Bladeserver und GPU-Optionen- Intelligentes Edge-Computing mit NVIDIA EGX- End-to-End-KI mit den validierten NGC- und EGX-Plattformen von Supermicro- Beschleunigung von Distributed DL-Schulungen mit optimierterGPU-Computing-Lösung- Infrastruktur-Herausforderungen innerhalb von GPU-CPU-Workflows Was: Supermicro GPU-Live-ForumWo: Dies ist eine reine Digitalveranstaltung - sie wird Standpräsentationen und Demos sowie ausführliche Breakout-Sessions und Live-Sessions mit Fragen und Antworten beinhalten.Wann: Ab dem 24. März 2020. Alle Sitzungen und Informationen werden ein Jahr lang zur Verfügung stehen.Bitte klicken Sie hier für weitere Informationen und zur Anmeldung.Informationen zu Super Micro Computer, Inc.Supermicro (Nasdaq: SMCI), der führende Wegbereiter im Bereich hochleistungsfähiger und hocheffizienter Servertechnologie, zählt weltweit zu den führenden Anbietern von fortschrittlichen Server Building Block Solutions® für Rechenzentren, Cloud-Computing, Unternehmens-IT, Hadoop/Big Data, HPC sowie eingebetteten Systemen. Im Rahmen der "We Keep IT Green®"-Initiative engagiert sich Supermicro für den Umweltschutz und bietet Kunden die energieeffizientesten und umweltfreundlichsten Lösungen am Markt.Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Handelsmarken und/oder eingetragene Handelsmarken von Super Micro Computer, Inc.Alle anderen Marken, Namen und Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.SMCI-FPressekontakt:Greg KaufmanSuper Micro Computer, Inc.pr@supermicro.comOriginal-Content von: Super Micro Computer, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63529/4552178