An der Wall Street ist auch am Donnerstag noch keine Erholung in Sicht. Es geht erneut nach unten.Der Dow Jones startete mit einem Abschlag von rund 1,5 Prozent bei 19.830,01 Einheiten in die Sitzung und bleibt klar in der Verlustzone.Trotz der Talfahrt vom Mittwoch ist auch am Donnerstag an den US-Börsen noch kein Boden in Sicht. Zwar haben am Mittwoch und Donnerstag Regierungen und Zentralbanken neue Maßnahmen beschlossen, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise zu mildern, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...