Pressemitteilung -Holzminden, 19. März 2020Symrise verschiebt ordentliche Hauptversammlung 2020Für den 6. Mai 2020 in Holzminden geplante Hauptversammlung verschobenEntscheidung aufgrund des Fortschreitens der Corona-PandemieDie Symrise AG verschiebt die bislang für den 6. Mai 2020 in Holzminden geplante ordentliche Hauptversammlung. Das haben Vorstand und Aufsichtsrat heute beschlossen.Vor dem Hintergrund des sich weltweit ausbreitenden Corona-Virus (SARS-CoV-2) hat das Unternehmen alle Gesichtspunkte insbesondere zur Gesundheit aller Teilnehmer gründlich abgewogen und entschieden, die Veranstaltung zu verschieben. Die Gesundheit der Anteilseigner, Mitarbeiter sowie der beteiligten Dienstleister und Gäste haben für das Unternehmen höchste Priorität. Durch den Verzicht auf große Veranstaltungen möchte Symrise aktiv dazu beitragen, die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Damit trägt Symrise auch den Erlassen des Niedersächsischen Gesundheitsministeriums vom 16./17. März Rechnung.Durch Absage der Hauptversammlung für den ursprünglichen Termin verschiebt sich unter anderem auch der Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns 2019 und die Auszahlung der vorgeschlagenen Dividende von 95 EUR-Cent je Aktie.In Abhängigkeit vom weiteren Verlauf der Infektionswelle sowie der von den zuständigen Behörden angeordneten Maßnahmen wird die Symrise AG ihre Aktionärinnen und Aktionäre und die Öffentlichkeit fristgemäß über die weitere Planung informieren. Der neue Termin wird zu gegebener Zeit bekannt gegeben. Ziel des Unternehmens ist es, die Veranstaltung zum frühestmöglichen Zeitpunkt nachzuholen.Über Symrise:Symrise ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen für Lebensmittel. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung.Mit einem Umsatz von rund 3,4 Mrd. EUR im Geschäftsjahr 2019 gehört das Unternehmen zu den weltweit führenden Anbietern. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist mit mehr als 100 Niederlassungen in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten.Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die fest zum täglichen Leben gehören. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. Symrise - always inspiring more.