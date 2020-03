HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Aroundtown nach erwartungsgemäß soliden Ergebnissen auf "Buy" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. In der Coronavirus-Krise stehe vor allem das Hotelportfolio des Immobilienunternehmens im Fokus, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es sei von Vorteil, dass die meisten der Hotels zu großen Namen wie Hilton, Marriott, Radisson und Accor gehörten. Auf keinen Einzelmieter entfielen mehr als fünf Prozent der Mieteinnahmen./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2020 / 09:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: LU1673108939

