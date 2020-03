Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat am heutigen Donnerstag schon fast für Aufsehen gesorgt - sie hat den Leitzins unverändert bei -0,75% belassen, so die Analysten der Nord LB.Ganz überraschend sei diese Entscheidung letztlich aber doch nicht gewesen, da die Mehrheit der Analysten damit gerechnet habe. Die Eidgenossen hätten immerhin aber nicht den Trend vieler anderer Notenbanken der letzten Tage mit zum Teil deutlichen Zinssenkungen mitvollzogen. Vermutlich sei das Festhalten der EZB an ihrem Einlagensatz von -0,50% vor einer Woche ein Argument für die SNB gewesen, auch ihrerseits nicht an der Zinsschraube zu drehen. Zudem habe sie bis zu ihrer turnusmäßen Notenbanksitzung abgewartet und - im Gegensatz zu vielen anderen - kein außerplanmäßiges Treffen einberufen. ...

