Wien (www.fondscheck.de) - Die DWS hat unter Fondsselektoren den besten Ruf im deutschen Asset-Management-Markt, so die Experten von "FONDS professionell".Damit verteidige die Deutsche-Bank-Tochter ihre Vorjahresposition vor den Mitbewerbern.Zu diesem Ergebnis komme die Studie "Fund Brand 50", die zum neunten Mal die relative Markenattraktivität von Europas Asset Managern erhoben habe. Das Berliner Team des US-Daten- und Technologieanbieters Broadridge Financial Solutions habe für die Untersuchung rund 850 Fondsselektoren in zehn europäischen Schlüsselmärkten interviewt. Diese Selektoren würden Broadridge zufolge über rund drei Billionen Euro entscheiden, die in Fonds von Drittanbietern investiert würden. ...

