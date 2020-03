Frankfurt (www.fondscheck.de) - Vier neue ETFs von Credit Suisse Asset Management erweitern das Angebot auf Xetra und dem Frankfurter Parketthandel, so die Deutsche Börse AG.Bei drei der vier ETFs erfolge die Auswahl der Unternehmen unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskritierien.Der CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF B (USD) - Acc biete Anlegern ein Investment in eine große Bandbreite an Unternehmen aus den USA. Bei dem CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B (USD) - Acc würden US-Unternehmen aus den Bereichen des Handels oder der Produktion von Alkohol, Glücksspiel, Tabakwaren, Kernkraft und Waffen ausgeschlossen. ...

