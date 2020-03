Wien (www.fondscheck.de) - Pictet Asset Management (Pictet AM) wird Walter Liebe per 1. April 2020 zum Head of Intermediaries Germany ernennen, so die Experten von "FONDS professionell".Damit verantworte er künftig die Vertriebsaktivitäten von Pictet AM für Banken, Vermögensverwalter und Multi Family Offices in Deutschland. In dieser Funktion berichte er an Luca di Patrizi, Global Head of Intermediaries des Vermögensverwalters. ...

